ЦАХАЛ проводит операцию в Дженине, идет бой

Утром 21 мая ЦАХАЛ сообщил о проведении спецоперации в Дженине. Сообщается, что боевики атаковали израильских военных. Идет бой.

"Бригады Аль-Кудс" (военное крыло террористической организации "Исламский джихад") заявляют, что боевики этой группировки ведут бой с израильскими военными в лагере беженцев в Дженине. Есть раненые с палестинской стороны.

Информация уточняется.