ЦАХАЛ проводит операцию в Дженине, идет бой
время публикации: 21 мая 2024 г., 08:16 | последнее обновление: 21 мая 2024 г., 08:26
Утром 21 мая ЦАХАЛ сообщил о проведении спецоперации в Дженине. Сообщается, что боевики атаковали израильских военных. Идет бой.
"Бригады Аль-Кудс" (военное крыло террористической организации "Исламский джихад") заявляют, что боевики этой группировки ведут бой с израильскими военными в лагере беженцев в Дженине. Есть раненые с палестинской стороны.
Информация уточняется.
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