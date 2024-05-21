Обстрел из Ливана привел к пожару в районе Метулы

Сильный пожар возник вечером в понедельник, 20 мая, на открытой местности в районе Метулы в результате стрельбы с территории Ливана.

Для тушения пожара были вызваны две бригады пожарной станции Галиль-Голан и пожарные бригады Управления защиты природы и национальных парков.

Также на месте работали добровольцы отряда самообороны Метулы, прошедшие подготовку по тушению пожаров.