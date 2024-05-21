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Израиль

Обстрел из Ливана привел к пожару в районе Метулы

время публикации: 21 мая 2024 г., 07:16 | последнее обновление: 21 мая 2024 г., 07:16
Обстрел из Ливана привел к пожару в районе Метулы
Ayal Margolin/Flash90

Сильный пожар возник вечером в понедельник, 20 мая, на открытой местности в районе Метулы в результате стрельбы с территории Ливана.

Для тушения пожара были вызваны две бригады пожарной станции Галиль-Голан и пожарные бригады Управления защиты природы и национальных парков.

Также на месте работали добровольцы отряда самообороны Метулы, прошедшие подготовку по тушению пожаров.

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