Обстрел из Ливана привел к пожару в районе Метулы
время публикации: 21 мая 2024 г., 07:16 | последнее обновление: 21 мая 2024 г., 07:16
Сильный пожар возник вечером в понедельник, 20 мая, на открытой местности в районе Метулы в результате стрельбы с территории Ливана.
Для тушения пожара были вызваны две бригады пожарной станции Галиль-Голан и пожарные бригады Управления защиты природы и национальных парков.
Также на месте работали добровольцы отряда самообороны Метулы, прошедшие подготовку по тушению пожаров.