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Израиль

Источники в ПА сообщают о шести убитых в бою с израильскими военными в Дженине

время публикации: 21 мая 2024 г., 09:27 | последнее обновление: 21 мая 2024 г., 09:31
Источники в ПА сообщают о шести убитых в бою с израильскими военными в Дженине
Соцсети

Источники в ПА сообщают: в ходе боя с израильскими военными в Дженине убиты шестеро (судя по всему, все – боевики "Исламского джихада"), десять раненых (трое в тяжелом состоянии).

В соцсетях публикуются видео из района Дженина, где шел бой.

Утром 21 мая ЦАХАЛ сообщил о проведении спецоперации в Дженине. Сообщается, что боевики атаковали израильских военных. После чего начался бой.

"Бригады Аль-Кудс" (военное крыло террористической организации "Исламский джихад") заявляют, что боевики этой группировки ведут бой с израильскими военными в лагере беженцев в Дженине. Есть раненые с палестинской стороны.

Информация уточняется.

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