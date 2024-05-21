Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 21 мая: операции в районах Шхема, Тубаса, Хеврона

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 21 мая действовали в Шхеме и около Шхема (в Асире аш-Шамалии, Касре), в Тубасе, около Хеврона (в Таркумии, Ятте, Шуйюхе, Аль-Аррубе, Сиире), в Бейт-Лехеме и около Бейт-Лехема (в Туку), а также в Джайусе (к северу от Калькилии) и Синджиле (к северу от Рамаллы).

Поступали сообщения о вооруженных столкновениях.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии официальных сведений нет.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 21 мая.