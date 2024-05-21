Верховный суд: женщина не обязана рассказывать мужчине, что не он является отцом ребенка

Верховный суд оставил в силе решение, согласно которому сокрытие женщиной от мужчины информации о том, что не он является биологическим отцом ее ребенка, не является поводом для требования денежной компенсации.

У супружеской пары, оформившей светский брак, на третьем году совместной жизни родился ребенок. Еще через пять лет брак распался, и после развода женщина рассказала мужчине, что отцом ребенка является не он, а ее коллега по работе.

Мужчина обратился в семейный суд с иском на 650 миллионов шекелей. Суд удовлетворил его иск, уменьшив сумму компенсации до 250 тысяч шекелей. Однако женщина оспорила решение в окружном суде, который отменил решение суда низшей инстанции. В окружном суде постановили, что израильское законодательство не признает "мошенничество с отцовством" как предмет для иска, исходя из блага ребенка.

Мужчина попытался оспорить решение в Верховном суде, однако его апелляция была отклонена. Судья Яэль Вильнер подтвердила позицию, согласно которой "в израильском законодательстве нет места признанию мошенничества с отцовством, поэтому следует заблокировать возможность подачи исков в различные судебные инстанции под этим предлогом".

Судья Вильнер подчеркнула, что "нельзя признавать женщину юридически обязанной раскрывать партнеру, что он не является биологическим отцом ребенка, которого растил как своего", что "суд – неподходящее место для урегулирования таких конфликтов", и что "судебные инструменты не включают в себя лекарств от разбитого сердца и разочарования в интимных отношениях".

Отдельно Вильнер отметила, что отказ от признания юридической ответственности не означает признания легитимности явления с моральной и общественной точки зрения, и что ее постановление не является "свидетельством о кошерности данного явления".