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Израиль

Виктория Янишевская, о пропаже которой сообщалось ранее, найдена мертвой

время публикации: 21 мая 2024 г., 20:27 | последнее обновление: 21 мая 2024 г., 20:27
Виктория Янишевская, о пропаже которой сообщалось ранее, найдена мертвой
Пресс-служба полиции Израиля

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила об обнаружении тела 57-летней жительницы Кармиэля Виктории Янишевской. Тело женщины было обнаружено среди деревьев в районе промышленной зоны Кармиэля.

"По данным первичного расследования, проведенного на месте обнаружения тела, нет подозрений на убийство", – говорится в сообщении полиции.

Утром 21 мая полиция Израиля обратилась к гражданам с просьбой о помощи в поисках женщины. В сообщении говорилось, что ее видели в последний раз утром 20 мая, когда она выходила из дома.

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Внимание, розыск: пропала 57-летняя Виктория Янишевская из Кармиэля