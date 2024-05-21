Виктория Янишевская, о пропаже которой сообщалось ранее, найдена мертвой

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила об обнаружении тела 57-летней жительницы Кармиэля Виктории Янишевской. Тело женщины было обнаружено среди деревьев в районе промышленной зоны Кармиэля.

"По данным первичного расследования, проведенного на месте обнаружения тела, нет подозрений на убийство", – говорится в сообщении полиции.

Утром 21 мая полиция Израиля обратилась к гражданам с просьбой о помощи в поисках женщины. В сообщении говорилось, что ее видели в последний раз утром 20 мая, когда она выходила из дома.