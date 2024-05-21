Возгорание возле Иерусалима, пожарные были атакованы "коктейлями Молотова"

В районе КПП "Хизмэ" и иерусалимского квартала Писгат-Зеэв произошло возгорание сухой травы и кустарника. В тушении огня задействованы самолеты пожарной авиации.

Из пожарной службы сообщили, что через разделительный барьер в пожарных бросали бутылки с зажигательной смесью.

Следователи пожарной службы расследуют причины, которые привели к возгоранию.