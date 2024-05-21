Возгорание возле Иерусалима, пожарные были атакованы "коктейлями Молотова"
время публикации: 21 мая 2024 г., 20:13 | последнее обновление: 21 мая 2024 г., 20:13
В районе КПП "Хизмэ" и иерусалимского квартала Писгат-Зеэв произошло возгорание сухой травы и кустарника. В тушении огня задействованы самолеты пожарной авиации.
Из пожарной службы сообщили, что через разделительный барьер в пожарных бросали бутылки с зажигательной смесью.
Следователи пожарной службы расследуют причины, которые привели к возгоранию.
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