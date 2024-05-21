x
21 мая 2024
|
последняя новость: 21:06
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
21 мая 2024
|
21 мая 2024
|
последняя новость: 21:06
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Возгорание возле Иерусалима, пожарные были атакованы "коктейлями Молотова"

время публикации: 21 мая 2024 г., 20:13 | последнее обновление: 21 мая 2024 г., 20:13
Возгорание возле Иерусалима, пожарные были атакованы "коктейлями Молотова"
Michal Fattal/Flash90

В районе КПП "Хизмэ" и иерусалимского квартала Писгат-Зеэв произошло возгорание сухой травы и кустарника. В тушении огня задействованы самолеты пожарной авиации.

Из пожарной службы сообщили, что через разделительный барьер в пожарных бросали бутылки с зажигательной смесью.

Следователи пожарной службы расследуют причины, которые привели к возгоранию.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 мая 2024

Рядом с двумя иерусалимскими кварталами горит сухая трава и кустарник
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 мая 2024

Пожар в Иорданской долине, жителей поселка Хемдат просят не выходить из дома
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 мая 2024

Тревога на границе с Ливаном, падение ракеты привело к пожару возле Малкии