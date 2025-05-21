ЦАХАЛ объявил, что будет разрушен дом террориста, совершившего нападение на перекрестке Гитай Ависар

Армия обороны Израиля объявила о намерении разрушить в Эйнабусе дом террориста Самара Хусейна, совершившего нападение с применением огнестрельного оружия на перекрестке Гитай Ависар 29 ноября 2024 года.

Семья террориста имеет право подать апелляцию.

Около полудня 29 ноября 2024 года возле перекрестка Гитай Ависар, западней Ариэля, был обстрелян автобус, следовавший из Ариэля в Тель-Авив. Были ранены девять человек: четверо получили огнестрельные ранения – трое были госпитализированы в тяжелом состоянии, один в состоянии средней тяжести; пятеро получили легкие ранения осколками стекла. Террорист был застрелен.

Было установлено, что террорист подъехал к автобусу на угнанном из Израиля автомобиле: белый автомобиль без номерных знаков был замечен после теракта на обочине перед автобусом. Он вышел из машины и открыл огонь по лобовому стеклу автобуса и его передней части.

Теракт соверошил 47-летний Самар Аталь Хусейн – имам мечети из деревни Эйнабус возле Хауары (к югу от Шхема) в Самарии прибыл на место преступления на автомобиле, вышел из него и из винтовки М-16 обстрелял автобус. Он был уничтожен военнослужащими, дежурившими на посту. Террорист доехал от перекрестка Тапуах до перекрестка Гитай-Ависар по дороге, открытой для палестинцев без проверок и ограничений.

Он остановил автомобиль примерно в 150 метрах от перекрестка Гитай-Ависар, вышел из машины с М-16 и двигаясь в направлении автобусной остановки, открыл огонь по автобусу. Солдаты, дежурившие на посту возле перекрестка, открыли огонь по террористу и нейтрализовали его. Весь инцидент завершился менее чем за пять минут.