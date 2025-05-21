x
21 мая 2025
|
последняя новость: 13:41
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
21 мая 2025
|
21 мая 2025
|
последняя новость: 13:41
21 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ атаковал за сутки более 115 целей в Газе, ликвидирован боевик "Нухбы". Видео

Газа
Война "Железные мечи"
Война с ХАМАСом
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 21 мая 2025 г., 12:52 | последнее обновление: 21 мая 2025 г., 13:07
ЦАХАЛ атаковал за сутки более 115 целей в Газе, ликвидирован боевик "Нухбы". Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ и ШАБАК сообщают, что в рамках продолжающейся военной операции "Колесницы Гидеона" за последние сутки в Газе израильскими ВВС были атакованы более 115 целей.

Среди прочих был ликвидирован Мухаммад Шахин – террорист "Нухбы" из бригады "Восточная Джабалия", участвовавший в нападении на Израиль 7 октября 2023 года.

За последние 24 часа израильские ВВС атаковали более 115 целей по всему сектору Газы: группы боевиков, пусковые установки, сооружения военного назначения, подземные туннели.

Военно-морские силы совместно с сухопутными войсками осуществляют атаки на объекты террористов на севере сектора Газы.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 мая 2025

593-й день войны: удары в Газе и Ливане, операции в Иудее и Самарии