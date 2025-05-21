ЦАХАЛ атаковал за сутки более 115 целей в Газе, ликвидирован боевик "Нухбы". Видео
время публикации: 21 мая 2025 г., 12:52 | последнее обновление: 21 мая 2025 г., 13:07
ЦАХАЛ и ШАБАК сообщают, что в рамках продолжающейся военной операции "Колесницы Гидеона" за последние сутки в Газе израильскими ВВС были атакованы более 115 целей.
Среди прочих был ликвидирован Мухаммад Шахин – террорист "Нухбы" из бригады "Восточная Джабалия", участвовавший в нападении на Израиль 7 октября 2023 года.
За последние 24 часа израильские ВВС атаковали более 115 целей по всему сектору Газы: группы боевиков, пусковые установки, сооружения военного назначения, подземные туннели.
Военно-морские силы совместно с сухопутными войсками осуществляют атаки на объекты террористов на севере сектора Газы.