ЦАХАЛ атаковал за сутки более 115 целей в Газе, ликвидирован боевик "Нухбы". Видео

ЦАХАЛ и ШАБАК сообщают, что в рамках продолжающейся военной операции "Колесницы Гидеона" за последние сутки в Газе израильскими ВВС были атакованы более 115 целей.

Среди прочих был ликвидирован Мухаммад Шахин – террорист "Нухбы" из бригады "Восточная Джабалия", участвовавший в нападении на Израиль 7 октября 2023 года.

За последние 24 часа израильские ВВС атаковали более 115 целей по всему сектору Газы: группы боевиков, пусковые установки, сооружения военного назначения, подземные туннели.

Военно-морские силы совместно с сухопутными войсками осуществляют атаки на объекты террористов на севере сектора Газы.