x
21 мая 2025
|
последняя новость: 13:41
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
21 мая 2025
|
21 мая 2025
|
последняя новость: 13:41
21 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Демонстрация возле КПП "Керем Шалом", задержаны двое активистов

Полиция
Газа
Акции протеста
время публикации: 21 мая 2025 г., 12:51 | последнее обновление: 21 мая 2025 г., 12:51
Демонстрация возле КПП "Керем Шалом", задержаны двое активистов
Erik Marmor/Flash90

Полиция задержала двух активистов организации "Цав 9", митинговавших возле КПП "Керем Шалом".

Демонстрация проводилась в знак протеста против поставок гуманитарной помощи в сектор Газы.

Задержанные, мужчина и женщина, подозреваются в создании помех действиям полиции. Их допрашивают в полицейском управлении Нетивота.

Возле КПП "Керем Шалом" митинговали примерно 20 активистов. Они пытались блокировать шоссе, по которому проезжали грузовики в направлении Газы.

Район был объявлен закрытой военной зоной, однако митингующие отказались покинуть место. Полиция прекратила демонстрацию и задержала двух ее участников.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 февраля 2025

Движение "Цав 9" обещает перекрыть доставку гуманитарной помощи сектору Газы