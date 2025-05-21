Демонстрация возле КПП "Керем Шалом", задержаны двое активистов
время публикации: 21 мая 2025 г., 12:51 | последнее обновление: 21 мая 2025 г., 12:51
Полиция задержала двух активистов организации "Цав 9", митинговавших возле КПП "Керем Шалом".
Демонстрация проводилась в знак протеста против поставок гуманитарной помощи в сектор Газы.
Задержанные, мужчина и женщина, подозреваются в создании помех действиям полиции. Их допрашивают в полицейском управлении Нетивота.
Возле КПП "Керем Шалом" митинговали примерно 20 активистов. Они пытались блокировать шоссе, по которому проезжали грузовики в направлении Газы.
Район был объявлен закрытой военной зоной, однако митингующие отказались покинуть место. Полиция прекратила демонстрацию и задержала двух ее участников.