Демонстрация возле КПП "Керем Шалом", задержаны двое активистов

Полиция задержала двух активистов организации "Цав 9", митинговавших возле КПП "Керем Шалом".

Демонстрация проводилась в знак протеста против поставок гуманитарной помощи в сектор Газы.

Задержанные, мужчина и женщина, подозреваются в создании помех действиям полиции. Их допрашивают в полицейском управлении Нетивота.

Возле КПП "Керем Шалом" митинговали примерно 20 активистов. Они пытались блокировать шоссе, по которому проезжали грузовики в направлении Газы.

Район был объявлен закрытой военной зоной, однако митингующие отказались покинуть место. Полиция прекратила демонстрацию и задержала двух ее участников.