ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию инженера "Хизбаллы" на юге Ливана. Видео

ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию на юге Ливана Хасина Назии Барджи – террориста "Хизбаллы", занимавшегося разработкой и производства оружия. Он был опытным инженером и отвечал за создание инфраструктуры для производства высокоточных ракет класса "земля-земля", отмечается в сообщении.

Сообщается, что он был ликвидирован в провинции Тир, без указания конкретного места.

По всей видимости, речь идет об утренней ликвидации, когда БПЛА ЦАХАЛа атаковал автомобиль в районе дороги Айн Баал на юге Ливана (юго-восточей Тиры, примерно в 15 км от израильской границы).

Ливанские источники также сообщают, что после полудня к югу от населенного пункта Ятер на юге Ливана (юго-восточей Тиры, примерно в 8 км от израильской границы) БПЛА ЦАХАЛа уничтожил еще один автомобиль.