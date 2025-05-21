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Израиль

ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию инженера "Хизбаллы" на юге Ливана. Видео

время публикации: 21 мая 2025 г., 13:41 | последнее обновление: 21 мая 2025 г., 13:55
ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию инженера "Хизбаллы" на юге Ливана. Видео
Кадр из видео пресс-службы ЦАХАЛа

ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию на юге Ливана Хасина Назии Барджи – террориста "Хизбаллы", занимавшегося разработкой и производства оружия. Он был опытным инженером и отвечал за создание инфраструктуры для производства высокоточных ракет класса "земля-земля", отмечается в сообщении.

Сообщается, что он был ликвидирован в провинции Тир, без указания конкретного места.

По всей видимости, речь идет об утренней ликвидации, когда БПЛА ЦАХАЛа атаковал автомобиль в районе дороги Айн Баал на юге Ливана (юго-восточей Тиры, примерно в 15 км от израильской границы).

Ливанские источники также сообщают, что после полудня к югу от населенного пункта Ятер на юге Ливана (юго-восточей Тиры, примерно в 8 км от израильской границы) БПЛА ЦАХАЛа уничтожил еще один автомобиль.

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