Источники: БПЛА ЦАХАЛа атаковал еще один автомобиль на юге Ливана

Ливанские источники сообщают, что к югу от населенного пункта Ятер на юге Ливана (юго-восточей Тиры, примерно в 8 км от израильской границы) БПЛА ЦАХАЛа атаковал автомобиль.

Ранее ливанские источники сообщали, что утром 21 мая БПЛА ЦАХАЛа атаковал автомобиль в районе дороги Айн Баал на юге Ливана (юго-восточей Тиры, примерно в 15 км от израильской границы).