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Израиль

Источники: БПЛА ЦАХАЛа атаковал еще один автомобиль на юге Ливана

Ливан
время публикации: 21 мая 2025 г., 13:39 | последнее обновление: 21 мая 2025 г., 13:46
Источники: БПЛА ЦАХАЛа атаковал еще один автомобиль на юге Ливана
Ayal Margolin/Flash90

Ливанские источники сообщают, что к югу от населенного пункта Ятер на юге Ливана (юго-восточей Тиры, примерно в 8 км от израильской границы) БПЛА ЦАХАЛа атаковал автомобиль.

Ранее ливанские источники сообщали, что утром 21 мая БПЛА ЦАХАЛа атаковал автомобиль в районе дороги Айн Баал на юге Ливана (юго-восточей Тиры, примерно в 15 км от израильской границы).

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Источники: БПЛА ЦАХАЛа атаковал автомобиль на юге Ливана