В Самарии задержан подстрекатель, хранивший страйкбольные стволы
время публикации: 21 мая 2025 г., 13:18 | последнее обновление: 21 мая 2025 г., 13:18
В ходе операции в Тубасе (восточная Самария) израильские полицейские совместно с военными задержали местного жителя, подозреваемого в публикациях в интернете подстрекательского контента, прославляющего и восхваляющего теракты 7 октября.
В ходе обыска в доме подозреваемого были найдены подстрекательские материалы и большое количество страйкбольных стволов, а также флаг с символикой ФАТХа.