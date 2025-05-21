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Израиль

В Самарии задержан подстрекатель, хранивший страйкбольные стволы

время публикации: 21 мая 2025 г., 13:18 | последнее обновление: 21 мая 2025 г., 13:18
В Самарии задержан подстрекатель, хранивший страйкбольные стволы
Пресс-служба полиции Израиля

В ходе операции в Тубасе (восточная Самария) израильские полицейские совместно с военными задержали местного жителя, подозреваемого в публикациях в интернете подстрекательского контента, прославляющего и восхваляющего теракты 7 октября.

В ходе обыска в доме подозреваемого были найдены подстрекательские материалы и большое количество страйкбольных стволов, а также флаг с символикой ФАТХа.

Израиль
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