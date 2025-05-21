В Самарии задержан подстрекатель, хранивший страйкбольные стволы

В ходе операции в Тубасе (восточная Самария) израильские полицейские совместно с военными задержали местного жителя, подозреваемого в публикациях в интернете подстрекательского контента, прославляющего и восхваляющего теракты 7 октября.

В ходе обыска в доме подозреваемого были найдены подстрекательские материалы и большое количество страйкбольных стволов, а также флаг с символикой ФАТХа.