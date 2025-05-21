Пресс-конференция Нетаниягу: "Осталось 20 живых заложников и до 38 погибших, вернем их всех"

Глава правительства Биньямин Нетаниягу в среду, 21 мая, впервые за последние полгода провел специальную пресс-конференцию. Она была посвящена условиям Израиля для соглашения о прекращении огня с ХАМАСом и возвращению удерживаемых террористами заложников, живых и убитых, а также другим ключевым событиям.

В своем заявлении премьер подчеркнул, что война – он вновь повторил название "Война за возрождение" – взимает с Израиля дорогую цену в погибших и раненых военнослужащих, но у этой войны есть цели: разгромить ХАМАС, вернуть всех заложников и обеспечить, чтобы сектор Газы более не представлял угрозы для Израиля. "Мы обязаны достичь всех этих целей", – подчеркнул глава правительства.

Он напомнил, что в ходе войны были ликвидированы десятки тысяч террористов, уничтожены ключевые лидеры террора, нанесен серьезный удар по террористической инфраструктуре, и напавшие на Израиль террористы осознали масштаб разрушений, который они навлекли на Газу сами.

Нетаниягу подчеркнул, что 192 заложника были возвращены, в том числе 148 были возвращены живыми, "благодаря бойцам ЦАХАЛа и мудрым решениям правительства". По его словам, в живых осталось лишь 20 заложников, и еще до 38 похищенных террористами погибли. "Но мы вернем их всех", – заявил премьер-министр.

"Хочу напомнить вам, что в начале войны некоторые говорили, что мы не сможем вернуть даже одного похищенного, но я думал иначе, действовал иначе, и мой выбор доказал себя, – подчеркнул Нетаниягу. – Если будет возможность для временного прекращения огня и возвращения дополнительных заложников – подчеркну: временного! – Мы к этому готовы".

Нетаниягу продолжил, что после разгрома врага на юге, Израиль столкнулся с огромным давлением, чтобы война была прекращена. "Добавлю – в том числе на нас давили здесь, дома, – подчеркнул премьер. – Мы выстояли перед этим давлением, и мы вошли в Рафиах, заняли Филадельфийский коридор и перерезали каналы питания ХАМАСа. И только тогда мы пошли на север в Ливан".

Далее Нетаниягу напомнил об операции пейджеров, подобной которой не знала история, в ходе которой был нанесен одновременный удар по тысячам ключевых боевиков "Хизбаллы", а затем были уничтожены тысячи террористов и ликвидирована большая часть высшего командования группировки. "Мы уничтожили Насраллу, и преемника Насраллы, и преемника преемника Насраллы, – напомнил Нетаниягу. – Мы уничтожили большую часть ракетного потенциала "Хизбаллы", накопленного за долгие годы".

"Мы уничтожили абсолютное большинство террористических деревень и устранили угрозу вторжения в северные населенные пункты Израиля", – подчеркнул глава правительства.

Премьер добавил, что в отличие от предыдущих соглашений о прекращении огня с "Хизбаллой", любое, даже самое минимальное нарушение нынешнего соглашения сразу встречает жесткий ответ со стороны Израиля.

"Наши действия в Ливане привели к падению режима Асада в Сирии и уничтожению большей части военного потенциала сирийской армии, – продолжил премьер. – Мы нанесли тяжелые удары по хуситам в Йемене, и все еще не сказали свое последнее слово. Мы нанесли удар по системе ПВО Ирана и по другим иранским инфраструктурам, но я подчеркну: Иран остается очень серьезной угрозой для нас".

Премьер добавил, что Израиль находится в постоянных контактах с США и надеется, что удастся достичь соглашения, которое предотвратит получение Ираном ядерного оружия и способность Ирана обогащать уран. "Если соглашение будет достигнуто – мы, безусловно, поприветствуем его, – продолжил премьер. – Но Государство Израиль в любом случае оставляет за собой право защищаться от режима, угрожающего нас уничтожить".

Затем Нетаниягу вернулся к текущей военной ситуации, сообщив, что три дня назад он поручил кабинету начать следующий этап войны за возрождение. "Колесница Гидеона" предназначена для того, чтобы завершить работу, мы захватываем все больше территорий и зачищаем их от ХАМАСа, и к завершению операции вся территория сектора Газы будет под контролем Израиля, и ХАМАС будет полностью разгромлен", – подчеркнул глава правительства.

"Чтобы сохранить за собой свободу оперативных действий, чтобы позволить нашим самым лучшим друзьям продолжить поддерживать нас, мы должны предотвратить гуманитарный кризис в секторе Газы, – продолжил глава правительства. – Мы и в начале войны это говорили. Я слышу даже от самых лучших друзей Израиля, от сенаторов, которые всей душой на стороне Израиля, что они дадут нам полную поддержку, пришлют нам оружие, отстоят нас в Совете Безопасности ООН, чтобы мы уничтожили этих монстров, но они не готовы допустить гуманитарного кризиса в Газе. Да кто же против? Но все мы знаем, что ХАМАС крадет значительную часть гуманитарной помощи, а остальное он продает по завышенным ценам, чтобы финансировать террор. Это для них источник средств на вербовку террористов. Мы уничтожаем террористов – они вербуют новых на деньги, украденные с гуманитарной помощи. Чтобы не позволить ХАМАСу получить доступ к гуманитарной помощи, вместе с США мы разработали другой план – план распространения базовых продуктов питания для граждан в обход ХАМАСа".

"Эта программа подразделена на три этапа: первый этап – немедленная поставка базовых продуктов питания в Газу, чтобы предотвратить возникновение гуманитарного кризиса и позволить продолжение боевых действий. Второй этап – и это произойдет в ближайшие дни, – открытие точек раздачи продуктов американскими компаниями, обеспечивать безопасность которых будет Израиль. И третий этап – в процессе установления контроля над Газой будет создана стерильная зона на юге сектора, зона, свободная от ХАМАСа, куда будут эвакуированы жители из зоны боевых действий и где жители Газы будут получать гуманитарную помощь".

"Но некоторые нам говорят – и некоторые в мире, и здесь в Израиле – что хватит, прекращайте войну. Так у меня для вас новости. Я готов завершить войну – с четкими и ясными условиями, которые гарантируют безопасность Израиля. Чтобы все похищенные вернулись домой, ХАМАС сложил оружие и ушел от власти. Чтобы его лидеры были высланы из сектора Газы – ну, те, кто еще остался в живых. Чтобы Газа была полностью разоружена. Чтобы мы реализовали программу Трампа. Настолько верную программу, насколько же революционную. Она говорит простую вещь: жители сектора Газы, которые захотят уехать – смогут уехать. Но все, кто призывает нас прекратить войну до того, как все эти цели достигнуты – по сути, призывает оставить ХАМАС у власти".

Глава правительства подчеркнул, что все это приведет к тому, что все достижения Израиля, все жертвы среди солдат будут напрасными. ХАМАС вернется к власти, восстановит производство ракет, восстановит свой военный потенциал и террористическую инфраструктуру, и вновь создаст армию террористов вблизи израильских населенных пунктов Негева. "И мы получим новые похищения, новые убийства, новые изнасилования, новые сжигания младенцев. Я не готов на это, и вы, израильтяне, тоже не готовы".

"Я вчера слышал чудовищные высказывания Яира Голана, – продолжил премьер. – Как и большинство из вас, я был потрясен. В то время, как наши героические бойцы рискуют своими жизнями в секторе Газы, чтобы защитить страну и вернуть похищенных, Яир Голан обвиняет их в военных преступлениях! Он утверждает, что мы убиваем младенцев, и не просто убиваем младенцев – что это наше хобби. До сих пор я слышал это только от самых отъявленных антисемитов, фабрикующих кровавые наветы на Израиль. Вот кто действительно убивает детей в качестве хобби, и делает это с чудовищной жестокостью – это ХАМАС".