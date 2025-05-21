ЦАХАЛ и ШАБАК сообщили о ликвидации террориста, убившего 37-летнюю Цеэлу Гез

В субботу, 17 мая, ЦАХАЛ и ШАБАК в рамках расследования теракта провели обыски в арабской деревне Брукин. В ходе операции был замечен террорист, бегущий в сторону израильских военнослужащих с сумкой, в которой, предположительно, находилось взрывное устройство. Подозреваемый кричал: "Аллах Акбар". Оценив серьезность угрозы, бойцы ликвидировали террориста.

В ходе расследования выяснилось, что ликвидированный террорист, Наиль Самара, осуществил 14 мая теракт, в результате которого погибла Цеэла Гез.

Наиль Самара был приговорен к тюремному сроку за членство в ХАМАСе, был освобожден в 2010 году; в 2019 году был задержан за подстрекательство в социальных сетях.

В сумке террориста находилась винтовка М16 и другое оружие, которое использовалось при нападении.

В рамках расследования были задержаны несколько подозреваемых в причастности к теракту, в том числе глава террористической ячейки, члены которой, как было установлено, осуществили в последние месяцы три теракта, в том числе 12 марта ранили около Арэиля израильтянина.

Расследование продолжается.