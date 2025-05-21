x
21 мая 2025
|
последняя новость: 15:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
21 мая 2025
|
21 мая 2025
|
последняя новость: 15:22
21 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Заразительный пример: Поруш в Кнессете перефразировал слова Голана

Яадут а-Тора
Яир Голан
время публикации: 21 мая 2025 г., 14:20 | последнее обновление: 21 мая 2025 г., 14:21
Заразительный пример: Поруш в Кнессете перефразировал слова Голана
Yonatan Sindel/Flash90

Министр по делам Иерусалима и еврейской традиции Меир Поруш, выступая в Кнессете, перефразировал нашумевшее высказывание главы партия "Демократим" Яира Голана.

Поруш в своем выступлении подверг резкой критике юридического советника правительства Гали Баарав-Миару. "Она постоянно и непрестанно пытается причинить ущерб ультраортодоксам. Всякий раз, когда она может – делает это... Вменяемая юридическая советница не стала бы в качестве хобби обрекать детей на голод", – сказал Поруш.

Напомним, что накануне глава партии "Демократим" Яир Голан, комментируя события в Газе, заявил в интервью "Кан Бет": "Вменяемое правительство не убивает детей в качестве хобби".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 мая 2025

Голан заявил, что Израиль убивает детей в Газе "в качестве хобби". Комментарии Нетаниягу и Лапида