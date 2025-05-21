Заразительный пример: Поруш в Кнессете перефразировал слова Голана

Министр по делам Иерусалима и еврейской традиции Меир Поруш, выступая в Кнессете, перефразировал нашумевшее высказывание главы партия "Демократим" Яира Голана.

Поруш в своем выступлении подверг резкой критике юридического советника правительства Гали Баарав-Миару. "Она постоянно и непрестанно пытается причинить ущерб ультраортодоксам. Всякий раз, когда она может – делает это... Вменяемая юридическая советница не стала бы в качестве хобби обрекать детей на голод", – сказал Поруш.

Напомним, что накануне глава партии "Демократим" Яир Голан, комментируя события в Газе, заявил в интервью "Кан Бет": "Вменяемое правительство не убивает детей в качестве хобби".