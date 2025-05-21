В бою на юге Газы погиб военнослужащий ЦАХАЛа

Разрешено к публикации: 20 мая в бою на юге сектора Газы погиб старший сержант Данило Мокану, 20 лет, из Холона, боец 51-й пехотной роты 82-го танкового батальона "Гааш" 7-й бронетанковой бригады "Саар ми-Голан".

С 7 октября 2023 года, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, в Ливане и около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 858 военнослужащих ЦАХАЛа.