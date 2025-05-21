Подано обвинение против 16-летнего террориста, которого "готовил" ChatGPT

Государственная прокуратура направила в суд по делам несовершеннолетних в Лоде обвинительное заключение в отношении 16-летнего подростка из Тиры, который 5 марта 2025 года попытался совершить теракт в полицейском участке.

В обвинительном заключении сказано, что подросток получил "консультацию" о совершении теракта через ChatGPT, изучив с помощью искусственного интеллекта различные варианты атак и методы действий. В итоге он решил напасть с ножом в руках.

Перед нападением, очевидно готовясь стать "шахидом", террорист принял душ и вышел из дома, вооружившись ножом с лезвием длиной 10 см. Вскоре после этого он ворвался на территорию полицейского участка, столкнулся с бойцом пограничной полиции и стал размахивать ножом, выкрикивая "Аллах Акбар".

В результате нападения никто не пострадал. Однако террорист обвинен в нападении на почве национальной ненависти (теракт).