Движение "Цав 9" обещает перекрыть доставку гуманитарной помощи сектору Газы

Движение "Цав 9" и ряд семей заложников, не солидарных с позицией Штаба семей похищенных, отреагировали на заявление ХАМАСа о приостановке процесса освобождения заложников следующим образом: "Если ХАМАС выполнит свою угрозу, и заложники не будут освобождены, в воскресенье мы перекроем путь грузовикам с гуманитарной помощью для ХАМАСа".