x
10 февраля 2025
|
последняя новость: 20:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 февраля 2025
|
10 февраля 2025
|
последняя новость: 20:35
10 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Движение "Цав 9" обещает перекрыть доставку гуманитарной помощи сектору Газы

время публикации: 10 февраля 2025 г., 19:59 | последнее обновление: 10 февраля 2025 г., 19:59
Движение "Цав 9" обещает перекрыть доставку гуманитарной помощи сектору Газы
AP Photo/Leo Correa

Движение "Цав 9" и ряд семей заложников, не солидарных с позицией Штаба семей похищенных, отреагировали на заявление ХАМАСа о приостановке процесса освобождения заложников следующим образом: "Если ХАМАС выполнит свою угрозу, и заложники не будут освобождены, в воскресенье мы перекроем путь грузовикам с гуманитарной помощью для ХАМАСа".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 февраля 2025

Из-за заявления ХАМАСа Нетаниягу перенес заседание кабинета на утро вторника
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 февраля 2025

Штаб семей заложников призвал правительство "не ставить под угрозу выполнение соглашения"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 февраля 2025

Бен-Гвир: Единственный возможный ответ ХАМАСу – массированный удар по Газе
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 февраля 2025

Исраэль Кац обвинил ХАМАС в нарушении соглашения и дал приказ ЦАХАЛу готовиться