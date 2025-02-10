Движение "Цав 9" обещает перекрыть доставку гуманитарной помощи сектору Газы
время публикации: 10 февраля 2025 г., 19:59 | последнее обновление: 10 февраля 2025 г., 19:59
Движение "Цав 9" и ряд семей заложников, не солидарных с позицией Штаба семей похищенных, отреагировали на заявление ХАМАСа о приостановке процесса освобождения заложников следующим образом: "Если ХАМАС выполнит свою угрозу, и заложники не будут освобождены, в воскресенье мы перекроем путь грузовикам с гуманитарной помощью для ХАМАСа".
Ссылки по теме