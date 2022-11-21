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    В Израиле

    СМИ: Израиль и Россия не подписали декларацию о защите гражданского населения от оружия взрывного действия

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    СМИ: Израиль и Россия не подписали декларацию о защите гражданского населения от оружия взрывного действия
    AP Photo/Evgeniy Maloletka

    Европейские СМИ, включая The Guardian обращают внимание на то, что Израиль не подписал декларацию о защите гражданского населения от оружия взрывного действия. Декларацию уже подписали 80 стран. Кроме Израиля свою подпись под этим документом не поставили такие страны как Россия, Индия и Китай.

    18 ноября на церемонии, проходившей в Дублине, была принята декларация о гуманитарном ущербе, причиняемом оружием взрывного действия в населенных пунктах. Обсуждение этого документа продолжалось три года, сообщается на сайте ООН.

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    В документе говорится, что использование подобного оружия в густонаселенных пунктах влечет за собой разрушение гражданских объектов, увеличение числа жертв среди мирного населения и тяжелые гуманитарные последствия. "Причиняемый ущерб и разрушения, гибель людей и уничтожение средств к существованию могут сказываться на общинах годами – от утраты доступа к образованию, медицинскому обслуживанию и воде до глубоких физических и психологических травм", – отметила на церемонии принятия документа представитель ООН по вопросам разоружения Изуми Накамицу. Она подчеркнула, что стороны в конфликте должны избегать применения оружия взрывного действия в населенных пунктах и работать над тем, чтобы не вести бои в городских районах.

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    На сайте ООН говорится, что документ открыт для подписания.

    Эксперт по вопросам права доктор Салах Абдель Ати, комментируя ситуацию с подписанием декларации, в интервью палестинскому агентству "Шехаб" заявил, что "отказ Израиля подписать документ подтверждает, что он намерен продолжать свою агрессию против мирных граждан, разрушая их дома, бомбя жилые кварталы, как он это делал во время каждого витка агрессии в секторе Газы, и на палестинских территориях в целом".

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