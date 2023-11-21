Опубликованы имена еще двоих военнослужащих, погибших в боях в секторе Газы

Поступило официальное сообщение ЦАХАЛа о гибели еще двоих военнослужащих в ходе боевых действий в северной части сектора Газы.

Капитан резерва Арнон Моше Авраам Бенвенисти Васпи, 26 лет, из Йесод а-Маале, офицер разведроты бригады "Гивати".

Старший сержант Илья Сенкин, 20 лет, из Ноф а-Галиль, боец ​​батальона "Ротем" бригады "Гивати".

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C 31 октября по 20 ноября в ходе наземной операции в Газе погибли не менее 67 военнослужащих ЦАХАЛа.

Кроме того, в ходе боев на севере сектора Газы были тяжело ранены два резервиста 699-го батальона 551-й бригады, офицер 17-го батальона бригады "Бислам", боец ​​46-го батальона и боец ​​52-го батальона 401-й бригады.

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