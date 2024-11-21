Трем жителям Хеврона предъявлены обвинения в подготовке покушения на Итамара Бен-Гвира

Полиция Израиля и общая служба безопасности (ШАБАК) сообщили о передаче в суд обвинительного заключения против трех жителей Палестинской автономии, подозреваемых в планировании покушения на убийство министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.

Согласно обвинению, в июне 2024 года житель Хеврона Исмаил Ибрагим Авади, центральный фигурант дела, начал контактировать с различными структурами с целью создания террористической ячейки, получения оружия и создания взрывных устройств.

В частности, он обращался за финансированием к террористическим организациям ХАМАС и "Хизбалла".

Следствие установило, что Авади организовал слежку за передвижениями Бен-Гвира и его сына, отслеживая маршруты движения, порядок охраны, автомобили и т.д. Одним из планов обвиняемого была организация теракта для привлечения внимания с целью последующего покушения на министра, который часто приезжает на места терактов.