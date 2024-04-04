Прокуратура: террористы планировали выстрелить в Итамара Бен-Гвира из РПГ

Государственная прокуратура представила в окружной суд Беэр-Шевы обвинительные заключения против шести граждан Израиля и четырех жителей арабских населенных пунктов Иудеи и Самарии, которые пытались создать террористическую организацию для осуществления громких и амбициозных терактов против израильтян, но не смогли найти средства на ее деятельность.

В частности, они планировали совершение теракта в правительственном комплексе "Кирьят а-Мемшала", в аэропорту Бен-Гурион, на военных базах и на базах служб безопасности, в Кирьят-Арбе, а также они планировали покушение на министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.

По данным обвинительных заключений, в начале 2023 года ключевой обвиняемый, 27-летний Билаль Насасра Мерхат из Рахата, принял решение создать террористическую организацию для осуществления терактов против военнослужащих ЦАХАЛа и гражданских лиц, вне зависимости от того, евреи они или просто израильтяне. С этим предложением он обратился к своему знакомому, 20-летнему Акраму Аммару из Туль-Карема, который работал с ним в ресторане.

Аммар согласился и предложил включить в состав группировки двоих своих приятелей, жителей палестинских населенных пунктов Иудеи и Самарии: активиста ХАМАСа Ахмада Атика, который мог помочь добыть финансирование для террористической деятельности, и Мухаммада Сабаха, студента химического факультета, который мог изготавливать взрывчатку и взрывные устройства.

Позднее ключевой обвиняемый завербовал жителя Рахата Сауда Абу Лабана Мерхата, Ахмада Салаха из деревни Эль-Арка в окрестностях Умм эль-Фахма, и Виссама Суити Мерхата, который является имамом в мечети и учителем в школе – его террористы планировали сделать "духовным лидером" и поставщиком новобранцев из Иудеи и Самарии. Свою организацию террористы назвали "Масра ар-Расул" ("Мечеть аль-Акса").

Для того, чтобы приобрести оружие и боеприпасы, в апреле 2023 года Акрам Аммар встретился со сторонником "Исламского государства" Фахми Катани, который предложил Аммару различные планы совершения терактов и включил его в Telegram-чат, в котором террористы обсуждали инструкции по изготовлению боеприпасов. Попытки участников группировки изготовить боеприпасы успехом не увенчались, не получилось у них и приобрести оружие и минометы, поскольку у террористов не было достаточного финансирования.

Тогда Билаль Насасра Мерхат решил разработать настоящий бизнес-план: группировка должна была арендовать участок земли в Раате или в Иудее и Самарии, построить завод по производству бетонных блоков, а под заводом создать подземный комплекс, где террористы будут обучаться, производить взрывчатку и изучать иврит и основы джихада в рамках подготовки террористических атак. Для финансирования этого плана во время войны "Железные мечи" террористы пытались связаться с активистами различных террористических организаций, включая ХАМАС и "Исламское движение".

Обвиняемые планировали совершение различных терактов: в числе их разработок был комбинированный теракт в Кирьят-Арбе, в ходе которого они планировали разместить по всей территории города взрывные устройства и обстрелять жителей Кирьят-Арбы. После нападения они планировали скрыться, задействовав взрывные устройства против местных жителей и сотрудников спасательных служб, чтобы убить как можно больше людей. В рамках этого плана они собирались убить живущего в Кирьят-Арбе министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, выпустив в него ракету из РПГ, которую они надеялись приобрести.

Террористы также планировали совершить теракты в Хайфе, в международном аэропорту Бен-Гурион и в правительственном комплексе "Кирьят-Мемшала" в Иерусалиме в День Независимости Израиля. Они также планировали похитить гражданина Израиля, чтобы потребовать в качестве выкупа за него освобождения заключенных террористов. Террористы планировали также нападения на различные военные базы по всей стране, включая базу генерального штаба в Тель-Авиве, похищения друзов из Галилеи, угон автобуса с солдатами с центральной автобусной станции в Беэр-Шеве в сектор Газы.

Обвиняемым вменяется сговор с целью помощи врагу во время войны, использование оружия для террористических целей, попытка изготовления оружия для террористических целей, покушение на убийство и покушение на теракт, попытка приобретения оружия для террористических целей, членство в незаконной организации.

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