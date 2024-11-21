x
21 ноября 2024
|
последняя новость: 15:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
21 ноября 2024
|
21 ноября 2024
|
последняя новость: 15:47
21 ноября 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Арабы из Лода и с территорий задержаны за серию взломов и кражу скота

Криминал в арабском секторе
время публикации: 21 ноября 2024 г., 14:18 | последнее обновление: 21 ноября 2024 г., 14:18
Арабы из Лода и с территорий задержаны за серию взломов и кражу скота
Пресс-служба полиции Израиля

Бойцы пограничной полиции МАГАВ задержали подозреваемых в совершении множества преступлений на юге и в центре Израиля: в частности, они угоняли грузовики и рабочие автомобили у фермеров, крали скот, совершали взломы и похищали технику, автоприцепы и инструменты.

В частности, 3 ноября они похитили фургон и десять овец в мошаве Сде-Узиягу. Следователи полиции и МАГАВ начали расследование, в рамках которого были установлены подозреваемые.

Во время расследования преступники в очередной раз проникли на территорию Израиля, пробрались в поселок Ахисамах в районе Лода и украли автомобиль Berlingo. Затем на этом автомобиле они прибыли в соседний поселок и похитили в нем овец, загрузив их в салон только что угнанного автомобиля.

Сотрудникам полиции удалось задержать их после непродолжительной погони, когда овцы еще находились в краденом автомобиле, а преступники в двух машинах пытались проехать через КПП Бейтар-Илит в направлении арабских населенных пунктов Иудеи и Самарии.

Задержаны двое подозреваемых – житель Лода и житель деревни Иднэ, им около 30 лет. Им вменяется восемь угонов грузовиков за последние два месяца и серия взломов и краж на фермах на юге и в центре Израиля.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 19 февраля 2019

Трем подозреваемым предъявлены обвинения в убийстве шести собак и хищении 30 овец
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 21 мая 2018

Задержаны трое подозреваемых в краже альпийских коз
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 28 июля 2012

Скотокрад свалился в шестиметровый колодец и был спасен полицией
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 27 мая 2012

В округе Лахиш арестованы палестинские похитители скота