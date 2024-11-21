Арабы из Лода и с территорий задержаны за серию взломов и кражу скота

Бойцы пограничной полиции МАГАВ задержали подозреваемых в совершении множества преступлений на юге и в центре Израиля: в частности, они угоняли грузовики и рабочие автомобили у фермеров, крали скот, совершали взломы и похищали технику, автоприцепы и инструменты.

В частности, 3 ноября они похитили фургон и десять овец в мошаве Сде-Узиягу. Следователи полиции и МАГАВ начали расследование, в рамках которого были установлены подозреваемые.

Во время расследования преступники в очередной раз проникли на территорию Израиля, пробрались в поселок Ахисамах в районе Лода и украли автомобиль Berlingo. Затем на этом автомобиле они прибыли в соседний поселок и похитили в нем овец, загрузив их в салон только что угнанного автомобиля.

Сотрудникам полиции удалось задержать их после непродолжительной погони, когда овцы еще находились в краденом автомобиле, а преступники в двух машинах пытались проехать через КПП Бейтар-Илит в направлении арабских населенных пунктов Иудеи и Самарии.

Задержаны двое подозреваемых – житель Лода и житель деревни Иднэ, им около 30 лет. Им вменяется восемь угонов грузовиков за последние два месяца и серия взломов и краж на фермах на юге и в центре Израиля.