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Израиль

Сайт Почты Израиля недоступен из-за технических неполадок

Интернет
Кибербезопасность
время публикации: 21 ноября 2024 г., 13:50 | последнее обновление: 21 ноября 2024 г., 13:50
Сайт Почты Израиля недоступен из-за технических неполадок
Chaim Goldberg/Flash90

В четверг, 21 ноября, многие пользователи сообщили, что сайт компании "Доар Исраэль" (Почта Израиля) недоступен. Нельзя заказать очередь в филиалы, проверить статус посылки и выполнить другие операции.

Представители компании сообщают, что речь идет о технических неполадках у поставщика услуг, которые отразились на работе многих израильских сайтов. В "Доар Исраэль" отмечают, что работают с поставщиком с целью как можно скорее восстановить работу сайта.

Ранее "Доар Исраэль" проводила технические работы на сайте Почтового Банка ("Банк а-Доар"), в связи с чем нельзя было пополнить приобретенные в почтовых отделениях дебетные карты и осуществлять операции.

Стоит отметить, что ранее в четверг наблюдался сбой на сайте 12 канала ИТВ, который также был недоступен в течение какого-то времени. Не исключено, что речь идет о кибератаке на серверы израильских компаний.

Израиль
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