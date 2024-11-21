Война в Газе в ночь на 21.11.2024: минздрав ХАМАСа заявляет о примерно 70 убитых

В ночь на 21 ноября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Судя по имеющейся информации, ночью удары наносились по целям на севере и в центре сектора Газы. Минздрав ХАМАСа заявляет о примерно 70 убитых в районе больницы "Камаль Адуан".

На севере сектора: ЦАХАЛ взрывал дома на западе Джабалии; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в районе 8-й улицы на юге города Газа; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в районе Ас-Сабра, на юге города Газа; ЦАХАЛ взрывал дома в Байт-Лахии; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в Байт-Лахии; минздрав Газы (структура ХАМАСа) объявил: в результате удара, нанесенного ВВС ЦАХАЛа по цели в районе больницы "Камаль Адуан" на севере сектора, были убиты не менее 66 человек, около 100 ранены.

В центре сектора: артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в центральной части сектора, в том числе в Нусейрате; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в лагере Нусейрат, есть убитые и раненые.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 21 ноября.