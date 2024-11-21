x
21 ноября 2024
|
последняя новость: 15:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
21 ноября 2024
|
21 ноября 2024
|
последняя новость: 15:47
21 ноября 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ: завершена вторая волна сегодняшних ударов по целям в Бейруте. Видео

Ливан
Война "Железные мечи"
Война с "Хизбаллой"
Операция "Стрелы севера"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 21 ноября 2024 г., 15:03 | последнее обновление: 21 ноября 2024 г., 15:07
ЦАХАЛ: завершена вторая волна сегодняшних ударов по целям в Бейруте. Видео
AP Photo/Bilal Hussein

ЦАХАЛ сообщил о завершении второй волны ударов по целям в Дахии, на юге Бейрута, за сегодняшний день. Были атакованы штаб террористов и военная инфраструктура "Хизбаллы".

В сообщении ЦАХАЛа отмечается, что "Хизбалла" размещает свои военные объекты в жилых районах Бейрута. При этом подчеркивается, что ЦАХАЛ делает все возможное для минимизации ущерба мирному населению.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 ноября 2024

Предупредив ливанцев об эвакуации, ЦАХАЛ вновь атаковал объекты "Хизбаллы" в Бейруте
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 ноября 2024

412-й день войны: ЦАХАЛ атакует в Ливане и Газе. Хронология