ЦАХАЛ: завершена вторая волна сегодняшних ударов по целям в Бейруте. Видео

ЦАХАЛ сообщил о завершении второй волны ударов по целям в Дахии, на юге Бейрута, за сегодняшний день. Были атакованы штаб террористов и военная инфраструктура "Хизбаллы".

В сообщении ЦАХАЛа отмечается, что "Хизбалла" размещает свои военные объекты в жилых районах Бейрута. При этом подчеркивается, что ЦАХАЛ делает все возможное для минимизации ущерба мирному населению.