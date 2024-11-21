Предупредив ливанцев об эвакуации, ЦАХАЛ вновь атаковал объекты "Хизбаллы" в Бейруте

Связанная с "Хизбаллой" сеть "Аль-Маядин" сообщает об израильских авиаударах по целям в Дахии, южном пригороде Бейрута. Ранее Армия Обороны Израиля предупредила гражданское население о планируемых атаках, призвав покинуть объекты "Хизбаллы".

Руководитель отдела пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке полковник Авихай Эдраи обратился к жителям районов Аль-Хадас и Харет-Хрейк в Дахии на юге Бейрута с призывом к немедленной эвакуации.

Он опубликовал карты городских районов, на которых красным обозначены цели будущих атак, и указал, что жители обозначенных домов и зданий, расположенных рядом с ними, должны немедленно покинуть их и держаться на расстоянии не менее 500 метров.

Речь идет об обязательном предупреждении, получившем название "стук по крыше": таким образом ЦАХАЛ стремится минимизировать потери среди гражданского населения, действуя в плотно заселенных районах, где военные здания и хранилища боеприпасов "Хизбаллы" соседствуют с жилыми домами, больницами и школами.