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Израиль

Предупредив ливанцев об эвакуации, ЦАХАЛ вновь атаковал объекты "Хизбаллы" в Бейруте

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 21 ноября 2024 г., 14:56 | последнее обновление: 21 ноября 2024 г., 14:56
Предупредив ливанцев об эвакуации, ЦАХАЛ вновь атаковал объекты "Хизбаллы" в Бейруте
Пресс-служба ЦАХАЛа

Связанная с "Хизбаллой" сеть "Аль-Маядин" сообщает об израильских авиаударах по целям в Дахии, южном пригороде Бейрута. Ранее Армия Обороны Израиля предупредила гражданское население о планируемых атаках, призвав покинуть объекты "Хизбаллы".

Руководитель отдела пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке полковник Авихай Эдраи обратился к жителям районов Аль-Хадас и Харет-Хрейк в Дахии на юге Бейрута с призывом к немедленной эвакуации.

Он опубликовал карты городских районов, на которых красным обозначены цели будущих атак, и указал, что жители обозначенных домов и зданий, расположенных рядом с ними, должны немедленно покинуть их и держаться на расстоянии не менее 500 метров.

Речь идет об обязательном предупреждении, получившем название "стук по крыше": таким образом ЦАХАЛ стремится минимизировать потери среди гражданского населения, действуя в плотно заселенных районах, где военные здания и хранилища боеприпасов "Хизбаллы" соседствуют с жилыми домами, больницами и школами.

Израиль
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