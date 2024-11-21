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Израиль

ЦАХАЛ объявил о третьей волне ударов по "Хизбалле" в Бейруте. Видео

Ливан
Война "Железные мечи"
Война с "Хизбаллой"
Операция "Стрелы севера"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 21 ноября 2024 г., 16:35 | последнее обновление: 21 ноября 2024 г., 16:45
ЦАХАЛ объявил о третьей волне ударов по "Хизбалле" в Бейруте. Видео
AP Photo/Bilal Hussein

ЦАХАЛ объявил, что осуществлена третья волна ударов по целям в Дахии (южный Бейрут) за сегодняшний день. Были атакованы штаб-квартиры "Хизбаллы" и другие объекты.

В сообщении ЦАХАЛа отмечается, что "Хизбалла" размещает свои военные объекты в жилых районах Бейрута. При этом подчеркивается, что ЦАХАЛ делает все возможное для минимизации ущерба мирному населению.

Примечательно, что удары были нанесены после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу встретился с посланником президента США на Ближнем Востоке Амосом Хохштейном, который ведет переговоры о возможном прекращении огня в Ливане.

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