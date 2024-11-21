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Израиль

Трагедия на стройке в Эйн-Махель, погиб рабочий

Мада
Несчастные случаи
время публикации: 21 ноября 2024 г., 15:27 | последнее обновление: 21 ноября 2024 г., 15:27

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Гильбоа в 14:30 поступило сообщение о несчастном случае на стройке в поселке Эйн-Махель на севере страны, где на одного из рабочих упал тяжелый предмет.

Прибывшие на место происшествия медики обнаружили пострадавшего, мужчину в возрасте около 50 лет, без признаков жизни, он получил критическую травму, от которой скончался на месте. Медикам оставалось лишь констатировать смерть рабочего.

Израиль
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