Трагедия на стройке в Эйн-Махель, погиб рабочий

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Гильбоа в 14:30 поступило сообщение о несчастном случае на стройке в поселке Эйн-Махель на севере страны, где на одного из рабочих упал тяжелый предмет.

Прибывшие на место происшествия медики обнаружили пострадавшего, мужчину в возрасте около 50 лет, без признаков жизни, он получил критическую травму, от которой скончался на месте. Медикам оставалось лишь констатировать смерть рабочего.