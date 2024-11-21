Родственники террориста, убившего трех полицейских, уведомлены о решении разрушить их дом

Ближайшие родственники террориста Маханада ас-Сауды, убившего трех израильских полицейских около Хеврона, получили уведомление о решении разрушить их дом в деревне Идна.

Соответствующее решение было принято судом 20 ноября.

Родственники террориста могут подать апелляцию.

1 сентября 2024 года на 35-м шоссе в районе Таркумии, к западу от Хеврона, террорист обстрелял автомобиль. Были убиты трое полицейских: капитан Арик Бен-Элиягу, 37 лет, из Кирьят-Гата; прапорщик Адас Бранц, 53 года, из Сде Моше; старшина Рони Шакури, 61 год, из Сдерота. Террорист скрылся, позже он был ликвидирован в Хевроне.