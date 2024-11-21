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Израиль

Родственники террориста, убившего трех полицейских, уведомлены о решении разрушить их дом

Война "Железные мечи"
Иудея и Самария
время публикации: 21 ноября 2024 г., 12:34 | последнее обновление: 21 ноября 2024 г., 12:39
Капитан Арик Бен-Элиягу (37 лет), прапорщик Адас Бранц (53 года), старшина Рони Шакури (61 год)
Пресс-служба полиции Израиля

Ближайшие родственники террориста Маханада ас-Сауды, убившего трех израильских полицейских около Хеврона, получили уведомление о решении разрушить их дом в деревне Идна.

Соответствующее решение было принято судом 20 ноября.

Родственники террориста могут подать апелляцию.

1 сентября 2024 года на 35-м шоссе в районе Таркумии, к западу от Хеврона, террорист обстрелял автомобиль. Были убиты трое полицейских: капитан Арик Бен-Элиягу, 37 лет, из Кирьят-Гата; прапорщик Адас Бранц, 53 года, из Сде Моше; старшина Рони Шакури, 61 год, из Сдерота. Террорист скрылся, позже он был ликвидирован в Хевроне.

Израиль
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 сентября 2024

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