Разрешено к публикации: в секторе Газы погиб старший сержант Рон Эпштейн

Разрешено к публикации: в бою в секторе Газы погиб старший сержант Рон Эпштейн, 19 лет, из Нешера, боец батальона "Цабар" бригады "Гивати". Родные военнослужащего уведомлены.

С 7 октября 2023 года, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, в Ливане и около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 804 военнослужащих ЦАХАЛа.