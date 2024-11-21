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Израиль

Разрешено к публикации: в секторе Газы погиб старший сержант Рон Эпштейн

Газа
Война "Железные мечи"
Погибшие
время публикации: 21 ноября 2024 г., 20:55 | последнее обновление: 21 ноября 2024 г., 20:59
Старший сержант Рон Эпштейн
Пресс-служба ЦАХАЛа

Разрешено к публикации: в бою в секторе Газы погиб старший сержант Рон Эпштейн, 19 лет, из Нешера, боец батальона "Цабар" бригады "Гивати". Родные военнослужащего уведомлены.

С 7 октября 2023 года, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, в Ливане и около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 804 военнослужащих ЦАХАЛа.

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