Sky News на арабском: соглашение между Ливаном и Израилем может быть подписано до конца недели

Источники в правительстве Ливана сообщили арабской редакции новостного телеканала Sky News, что соглашение о прекращении огня с Израилем может быть подписано до конца недели, если не возникнет никаких препятствий.

Специальный посланник администрации Белого дома Амос Хохштейн находится в Израиле. В течение дня он встретился с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, министром обороны Исраэлем Кацем и начальником Генштаба Герци А-Леви.

Вместе с тем СМИ сообщают, что во время пребывания Хохштейна в Бейруте, ливанское правительство выдвинуло несколько новых условий: ускорить вывод израильских войск с территории Ливана (в тексте соглашения указывается, что на это отводится Израилю 60 дней), более четкое определение "границ Ливана", из которых должен выйти ЦАХАЛ.