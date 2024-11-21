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Израиль

Sky News на арабском: соглашение между Ливаном и Израилем может быть подписано до конца недели

Ливан
Война с "Хизбаллой"
время публикации: 21 ноября 2024 г., 20:47 | последнее обновление: 21 ноября 2024 г., 20:47

Источники в правительстве Ливана сообщили арабской редакции новостного телеканала Sky News, что соглашение о прекращении огня с Израилем может быть подписано до конца недели, если не возникнет никаких препятствий.

Специальный посланник администрации Белого дома Амос Хохштейн находится в Израиле. В течение дня он встретился с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, министром обороны Исраэлем Кацем и начальником Генштаба Герци А-Леви.

Вместе с тем СМИ сообщают, что во время пребывания Хохштейна в Бейруте, ливанское правительство выдвинуло несколько новых условий: ускорить вывод израильских войск с территории Ливана (в тексте соглашения указывается, что на это отводится Израилю 60 дней), более четкое определение "границ Ливана", из которых должен выйти ЦАХАЛ.

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