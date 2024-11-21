Офис Нетаниягу отреагировал на решение МУС в Гааге: "Равноценно современному делу Дрейфуса"

Канцелярия премьер-министра Израиля опубликовала комментарий в связи с решением Международного уголовного суда в Гааге о выдаче ордеров на арест главы правительства Израиля Биньямина Нетаниягу и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта "за преступления против человечности и военные преступления" в Газе.

В официальном комментарии сказано: "Антисемитское решение Международного уголовного суда равноценно современному делу Дрейфуса – и закончится оно так же. Израиль с негодованием отвергает абсурдные и ложные обвинения против него со стороны Международного уголовного суда, который является политически ангажированным и предвзятым органом. Нет более справедливой войны, чем та, которую Израиль ведет в Газе с 7 октября 2023 года, после того как террористическая организация ХАМАС начала против него смертоносную атаку, совершив крупнейшую резню еврейского народа со времен Холокоста. Это решение было принято коррумпированным главным прокурором, который пытается спастись от серьезных обвинений в сексуальных домогательствах, и предвзятыми судьями, движимыми антисемитской ненавистью к Израилю. Именно поэтому прокурор солгал, заявив американским сенаторам, что не будет действовать против Израиля, пока не приедет в страну и не выслушает её позицию. Именно поэтому он внезапно отменил свой визит в Израиль в мае этого года, спустя несколько дней после того, как против него были выдвинуты обвинения в сексуальных домогательствах, и объявил о намерении выдать ордера на арест премьер-министра и бывшего министра обороны. Ни одно анти-израильское решение не помешает Государству Израиль защищать своих граждан. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху не поддастся давлению, не сдастся и не отступит, пока не будут достигнуты все военные цели, поставленные Израилем в начале операции".