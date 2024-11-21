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Израиль

Поданы обвинения против пресс-секретаря премьера Эли Фельдштейна

Биньямин Нетаниягу
Суд
время публикации: 21 ноября 2024 г., 15:09 | последнее обновление: 21 ноября 2024 г., 15:09
Поданы обвинения против пресс-секретаря премьера Эли Фельдштейна
Sraya Diamant/Flash90

Государственная прокуратура представила в четверг, 21 ноября, в окружной суд Центрального района страны обвинительное заключение против пресс-секретаря главы правительства по военным вопросам и вопросам безопасности Эли Фельдштейна.

Фельдштейн обвиняется в получении совершенно секретного документа и передаче его содержания германскому изданию Bild. Эли Фельдштейну вменяется передача секретной информации с намерением нанести ущерб безопасности государства.

Военнослужащий подразделения разведки ЦАХАЛа на сверхсрочной службе, который, по данным обвинительного заключения, передал Эли Фельдштейну совершенно секретные документы, предстанет перед трибуналом за разглашение секретной информации, ему не будет вменяться намерение нанести ущерб безопасности государства. Имя военнослужащего на данном этапе запрещено к публикации.

Отмечается, что в ходе судебного заседания возле здания суда была организована демонстрация в поддержку Эли Фельдштейна.

Израиль
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