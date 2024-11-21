Пляжи в выходные дни: "бархатный сезон"

В четверг-субботу, 21-23 ноября, "бархатный сезон": на побережье Средиземного моря температура – 15-26 градусов. Температура воды – 23 градуса. Волны – до 0,6 м. От Хайфы и северней пляжи закрыты по соображениям безопасности.

Опасных медуз около восточного побережья Средиземного моря почти нет, хотя замечено, что местами вода "жжется". Следить за ситуацией по медузам можно по сообщениям сайта Meduzot.co.il.

В Эйлате – 18-29 градусов. В Эйлатском заливе волны до 0,4 м. Но временами возможно более значительное волнение. Температура воды – 24 градуса.

На берегу Кинерета температура – 18-26 градусов. Волны до 0,4 м. Температура воды – 24 градуса. Пляжи могут быть закрыты по соображениям безопасности.

31 октября официально завершился купальный сезон. Это означает, что на пляжах до следующего купального сезона не будет спасателей.

Напоминаем: купание на пляжах, где нет спасателей, запрещено. К сожалению, многие этот запрет игнорируют.