Действия ЦАХАЛа в Газе в ночь на 21.10.2024: интенсивные удары по целям в секторе

В ночь на 21 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Судя по имеющейся информации, ночью удары наносились по целям на севере, в центре и юге сектора Газы. Наземные силы ЦАХАЛа продолжают действовать в северной части сектора. Интенсивность нанесения ударов возросла.

На севере сектора: ЦАХАЛа наносил удары по целям на западе Джабалии; ВВС ЦАХАЛа наносили удары по целям в городе Газа; артиллерия ЦАХАЛа наносила удары по целям на северо-западе сектора; артиллерия и ВВС ЦАХАЛа наносили удары по целям в Джабалии; источники в Газе заявляли, что ЦАХАЛ разрушил все дома и инфраструктуру в районе "Второго блока" в Джабалии; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели около отеля "Аль-Машталь" в западной части города Газа;

В центре сектора: артиллерия ЦАХАЛа наносила удары по целям к северо-западе Нусейрата; артиллерия наносила удары по целям к северу от Нусейрата; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому семьи Аль-Карнауи в Аль-Бурейдже, есть раненые.

На юге сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в районе Аль-Масауи в Хан-Юнисе, есть убитые и раненые.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 21 октября.