ЦАХАЛ атаковал 20 объектов финансовых структур "Хизбаллы" и продолжит наносить удары по Дахии ночью

На брифинге, который состоялся вечером 21 октября, Пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари рассказал, почему объекты фонда "Аль-Кард аль-Хасан" стали целью атак израильских ВВС. Он сообщил, что со вчерашнего вечера удары были нанесены по 20 объектам фонда, большая часть из которых находилась в бейрутском квартале Дахия.

По словам Хагари, одной из главных целей ВВС было подземное хранилище "Аль-Кард аль-Хасан", в котором находились наличные деньги и золото на десятки миллионы долларов. Эти средства предназначались для финансирования "Хизбаллы", в том числе ее военных расходов.

"В последние годы Ливан находится в глубоком экономическом кризисе, который усугубился после взрыва в порту Бейрута в 2020 году, к которому была причастна "Хизбалла". Террористическая организация использовала этот кризис для укрепления своих позиций и статуса в Ливане, а также для создания параллельной экономической системы, отдельной от законной и легитимной экономической системы Ливана. "Хизбалла" мобилизовала сотни миллионов долларов в год под прикрытием гражданских учреждений, наиболее заметным из которых является фонд "Аль-Кард аль-Хасан"", – сказал Хагари.

Официальный представитель ЦАХАЛа на брифинге рассказал об объекте фонда "Аль-Кард аль-Хасан", за которым ведется наблюдение, и который не был атакован прошлой ночью. Это больница "Аль-Сахаль", находящаяся в центре Бейрута. Под больницей расположен один бункеров Хасана Насраллы. По оценкам ЦАХАЛа, в нем хранятся не менее полумиллиарда долларов. "Эти деньги могли бы и все еще могут пойти на восстановление Ливана", – отметил Хагари, добавив, что за объектом наблюдают беспилотники ЦАХАЛа.

"Мы призываем граждан Ливана, правительственные органы Ливана и международные организации не позволять "Хизбалле" хранить деньги под больницами", – призвал представитель ЦАХАЛа.

Пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что в ближайшие часы ЦАХАЛ продолжит атаковать объекты "Хизбаллы" по всему Ливану, в том числе в Дахии.