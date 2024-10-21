Кабинет министров обсудил предложение Египта по "ограниченной сделке" с ХАМАСом

Обозреватель изданий Axios, Walla News и CNN Барак Равид в своем Х-блоге написал, что во время вчерашнего визита главы ШАБАКа в Каир обсуждалась "ограниченная сделка" с ХАМАСом, с которой, как ожидают посредники, возобновятся переговоры о глобальном соглашении, которое приведет к освобождению заложников.

Барак Равид, ссылаясь на свои источники в Иерусалиме, написал, что египетский план был представлен главой ШАБАКа Роненом Баром на вчерашнем заседании кабинета министров.

Согласно египетскому предложению, в рамках "ограниченной сделки" будут освобождены из плена несколько израильских заложников в обмен на приостановку боевых действий на несколько дней, после этого стороны перейдут к обсуждению более масштабного соглашения по заложникам.

Отметим, что 21 октября многие арабские издания, включая саудовский телеканал "Аль-Хадат", сообщили, что в предложении Египта говорится об освобождении пятерых заложников в обмен на двухнедельный перерыв в боевых действиях.

20 октября глава Службы общей безопасности Ронен Бар посетил Каир, где встретился с новым главой общей разведки Египта Хасаном Махмудом Рашадом, назначенным на этот пост 16 октября.