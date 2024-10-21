ЦАХАЛ: ракета, запущенная из Ливана, упала в центре Израиля

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что был зафиксирован запуск ракеты из Ливана. Ракета упала на незастроенной местности в центре страны. Поскольку не было угрозы для населенных пунктов, система раннего предупреждения не была активирована.

Около 18:34 появились первые сообщения от жителей Гуш-Дана о сильном взрыве. Взрыв слышали в Тель-Авиве, Холоне, Бат-Яме, Герцлии и других населенных пунктах в центре Израиля.

Из службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что не поступало сообщений о пострадавших или раненых.