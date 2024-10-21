x
21 октября 2024
|
последняя новость: 18:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
21 октября 2024
|
21 октября 2024
|
последняя новость: 18:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ: ракета, запущенная из Ливана, упала в центре Израиля

время публикации: 21 октября 2024 г., 18:45 | последнее обновление: 21 октября 2024 г., 18:46
ЦАХАЛ: ракета, запущенная из Ливана, упала в центре Израиля
David Cohen/Flash90

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что был зафиксирован запуск ракеты из Ливана. Ракета упала на незастроенной местности в центре страны. Поскольку не было угрозы для населенных пунктов, система раннего предупреждения не была активирована.

Около 18:34 появились первые сообщения от жителей Гуш-Дана о сильном взрыве. Взрыв слышали в Тель-Авиве, Холоне, Бат-Яме, Герцлии и других населенных пунктах в центре Израиля.

Из службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что не поступало сообщений о пострадавших или раненых.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 октября 2024

Жители Гуш-Дана сообщают, что слышали взрыв