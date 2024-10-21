С начала Суккота в Иудее и Самарии задержаны около 40 подозреваемых в терроре
время публикации: 21 октября 2024 г., 12:46 | последнее обновление: 21 октября 2024 г., 12:51
ЦАХАЛ, ШАБАК и МАГАВ сообщают, что в течение нескольких дней праздника Суккот (16-21 октября) в ходе операций в Иудее и Самарии были задержаны около 40 подозреваемых в террористической деятельности, конфисковано оружие.
В частности, в Дир Абу Машале в ночь на 21 октября задержали 15 подозреваемых. В другие дни в Дженине и других районах Иудеи и Самарии были задержаны 23 подозреваемых в терроре.
В сообщении отмечается, что в период праздника Суккот были усилены меры безопасности в Иудее и Самарии.