С начала Суккота в Иудее и Самарии задержаны около 40 подозреваемых в терроре

ЦАХАЛ, ШАБАК и МАГАВ сообщают, что в течение нескольких дней праздника Суккот (16-21 октября) в ходе операций в Иудее и Самарии были задержаны около 40 подозреваемых в террористической деятельности, конфисковано оружие.

В частности, в Дир Абу Машале в ночь на 21 октября задержали 15 подозреваемых. В другие дни в Дженине и других районах Иудеи и Самарии были задержаны 23 подозреваемых в терроре.

В сообщении отмечается, что в период праздника Суккот были усилены меры безопасности в Иудее и Самарии.