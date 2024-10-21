Ллойд Остин: в Израиле развернута батарея ПРО THAAD

Министр обороны США Ллойд Остин, который находится с визитом в Киеве, подтвердил, что в Израиле развернута батарея американского противоракетного комплекса THAAD, который должен помочь ПВО ЦАХАЛа в отражении возможного иранского удара.

Остин отказался отвечать на вопрос, заступил ли комплекс на оперативное дежурство. "Он может сделать это очень быстро. Темп наших действий соответствуют ожиданиям", – заявил министр.

Отметим: о том, что все элементы батареи прибыли в Израиль, сообщалось еще 16 октября. Вечером 21 октября израильские СМИ и, в частности, Новости 11-го канала, сообщили, что комплекс заступил на оперативное дежурство. Оборудование и сотни американских военнослужащих были доставлены 20 транспортными самолетами.

THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) – ПРО ПРК подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности или авиации противника. В комплексе THAAD применена так называемая концепция "кинетического перехвата" – для поражения цели используется только кинетическая энергия аппаратного блока, выделенной боевой части нет. Благодаря высокой кинетической энергии аппаратного блока комплекс THAAD более эффективен против различных высокоскоростных воздушных тел, чем ЗРК "Patriot".