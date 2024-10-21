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Израиль

ЦАХАЛ: над Средиземным морем перехвачены пять БПЛА

время публикации: 21 октября 2024 г., 16:54 | последнее обновление: 21 октября 2024 г., 16:59
ЦАХАЛ: над Средиземным морем перехвачены пять БПЛА
AP Photo/Ariel Schalit

ЦАХАЛ сообщает, что вертолеты и самолеты израильских ВВС перехватили пять беспилотных летательных аппаратов над Средиземным морем до того, как они вошли в воздушное пространство Израиля.

В сообщении ЦАХАЛа подчеркивается: в настоящее время нет никаких угроз в районе аэропорта "Бен-Гурион".

Ранее Управление аэропортов Израиля объявило: по согласованию с руководством системы безопасности приостановлены вылеты. Посадки в аэропорту "Бен-Гурион" продолжались в обычном режиме. Примерно через 20 минут после объявления о приостановке вылетов поступило сообщение, что вылеты снова осуществляются в обычном режиме.

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