ЦАХАЛ: над Средиземным морем перехвачены пять БПЛА

ЦАХАЛ сообщает, что вертолеты и самолеты израильских ВВС перехватили пять беспилотных летательных аппаратов над Средиземным морем до того, как они вошли в воздушное пространство Израиля.

В сообщении ЦАХАЛа подчеркивается: в настоящее время нет никаких угроз в районе аэропорта "Бен-Гурион".

Ранее Управление аэропортов Израиля объявило: по согласованию с руководством системы безопасности приостановлены вылеты. Посадки в аэропорту "Бен-Гурион" продолжались в обычном режиме. Примерно через 20 минут после объявления о приостановке вылетов поступило сообщение, что вылеты снова осуществляются в обычном режиме.