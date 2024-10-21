Родственники похищенных протестуют против возвращения евреев в Газу

Родственники нескольких похищенных провели демонстрацию протеста против мероприятия за восстановление еврейских поселений в Газе.

Йегуда Коэн, отец военнослужащего Нимрода Коэна, похищенного террористами, заявил, что намерение восстановить поселения в Газе противоречит целям, установленным правительством. "Эти планы будут реализованы за счет жизней наших солдат, а также за счет 101 заложника, находящегося в руках ХАМАСа", – заявил он.

В свою очередь министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир заявил, что восстановление поселений это реальная возможность. "Мы можем вернуться в Нецарим, в Кфар Даром, в Ацмону. Мы можем вернуться домой", – сказал он.