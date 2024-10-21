По просьбе мэра Хайфы будут пересмотрены инструкции Управления тылом по Крайот

Мэр Хайфы Йона Яхав провел специальное совещание с участием представителей Управления тылом и руководителей муниципальных отделов в связи с ситуацией в сфере безопасности.

На встречу были приглашены также директоры школ Кирьят-Хаима и Кирьят-Шмуэля и представители родительских комитетов, которые рассказывали о сложностях работы с детьми в условиях ракетных обстрелов.

Сообщается, что по итогам совещания Управление тылом пересмотрит инструкции для населения, включающие ограничения деятельности образовательных учреждений и ограничения собраний.