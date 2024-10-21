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Израиль

День боев в Ливане: трофеи ЦАХАЛа и десятки ликвидированных боевиков "Хизбаллы"

время публикации: 21 октября 2024 г., 07:14 | последнее обновление: 21 октября 2024 г., 07:14
День боев в Ливане: трофеи ЦАХАЛа и десятки ликвидированных боевиков "Хизбаллы"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы 36, 91, 98 и 146 дивизий ЦАХАЛа продолжают действовать на юге Ливана, ведя бои с террористами "Хизбаллы" и уничтожая инфраструктуру террора.

В ходе боев было захвачено значительное количество оружия и боеприпасов, включая противотанковые ракеты, мины, взрывные устройства, гранаты и т.д.

Силы 91 дивизии уничтожили группу террористов, осуществлявшую ракетный обстрел израильской территории.

Силы 98 дивизии в течение дня уничтожили значительное количество террористов, включая полевых командиров и группу боевиков с противотанковым оружием.

Силы 36 и 146 дивизий обнаружили и уничтожили подземную инфраструктуру, использовавшуюся террористами, а также ликвидировали находившихся в ней боевиков.

ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по десяткам ракетных установок и военных объектов "Хизбаллы".

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