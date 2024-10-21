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Израиль

Силы ЦАХАЛа ликвидировали десятки террористов в секторе Газы

время публикации: 21 октября 2024 г., 06:59 | последнее обновление: 21 октября 2024 г., 06:59
Силы ЦАХАЛа ликвидировали десятки террористов в секторе Газы
Пресс-служба ЦАХАЛа

Армия обороны Израиля продолжает боевые действия в секторе Газы, уничтожив за последние сутки значительное количество боевиков террористических организаций ХАМАС и "Исламский джихад".

В Джебалии бойцы 401 боевой бригадной группы и 162 дивизии, к которой она относится, при поддержке авиации, ликвидировали десятки террористов, уничтожив инфраструктурные объекты ХАМАСа, включая подземные туннели.

В Рафиахе несколько боевиков были убиты силами дивизии Газы.

В центре сектора силы 454 бригады и 252 дивизии, к которой она относится, при поддержке авиации, уничтожили несколько боевиков, включая специалиста по минированию.

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