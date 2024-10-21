Силы ЦАХАЛа ликвидировали десятки террористов в секторе Газы

Армия обороны Израиля продолжает боевые действия в секторе Газы, уничтожив за последние сутки значительное количество боевиков террористических организаций ХАМАС и "Исламский джихад".

В Джебалии бойцы 401 боевой бригадной группы и 162 дивизии, к которой она относится, при поддержке авиации, ликвидировали десятки террористов, уничтожив инфраструктурные объекты ХАМАСа, включая подземные туннели.

В Рафиахе несколько боевиков были убиты силами дивизии Газы.

В центре сектора силы 454 бригады и 252 дивизии, к которой она относится, при поддержке авиации, уничтожили несколько боевиков, включая специалиста по минированию.