Силы ЦАХАЛа ликвидировали десятки террористов в секторе Газы
время публикации: 21 октября 2024 г., 06:59 | последнее обновление: 21 октября 2024 г., 06:59
Армия обороны Израиля продолжает боевые действия в секторе Газы, уничтожив за последние сутки значительное количество боевиков террористических организаций ХАМАС и "Исламский джихад".
В Джебалии бойцы 401 боевой бригадной группы и 162 дивизии, к которой она относится, при поддержке авиации, ликвидировали десятки террористов, уничтожив инфраструктурные объекты ХАМАСа, включая подземные туннели.
В Рафиахе несколько боевиков были убиты силами дивизии Газы.
В центре сектора силы 454 бригады и 252 дивизии, к которой она относится, при поддержке авиации, уничтожили несколько боевиков, включая специалиста по минированию.