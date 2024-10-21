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Израиль

Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 21.10.2024: операции в Шхеме, Туль-Кареме, Бейт-Лехеме

время публикации: 21 октября 2024 г., 06:10 | последнее обновление: 21 октября 2024 г., 06:15
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 21.10.2024: операции в Шхеме, Туль-Кареме, Бейт-Лехеме
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 21 октября действовали в Шхеме, Туль-Кареме, Бейт-Лехеме и около Бейт-Лехема (в Байт-Фаджаре).

Происходили столкновения.

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 21 октября.

Израиль
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