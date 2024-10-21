Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 21.10.2024: операции в Шхеме, Туль-Кареме, Бейт-Лехеме
время публикации: 21 октября 2024 г., 06:10 | последнее обновление: 21 октября 2024 г., 06:15
Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.
Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 21 октября действовали в Шхеме, Туль-Кареме, Бейт-Лехеме и около Бейт-Лехема (в Байт-Фаджаре).
Происходили столкновения.
О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.
Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.
ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 21 октября.