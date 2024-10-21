Тревога около Хайфы, в Акко и Галилее

В 12:27-12:31 21 октября тревога "Цева адом" прозвучала в Акко, во многих населенных пунктах в окрестностях Хайфы, а также в Центральной Галилее. Зафиксирован ракетный обстрел.

ЦАХАЛ заявляет, что была перехвачена одна ракета, летевшая со стороны Ливана.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что трем людям потребовалась медицинская помощь. При этом подчеркивается, что речь идет не о раненых, а о получивших легкие травмы по пути в укрытие или нуждающихся в помощи для выведения из состояния нервного шока.