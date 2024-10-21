Полиция Израиля опровергает публикации о событиях 7 октября 2023 года

Пресс-служба полиции Израиля утром 21 октября заявила: "Представленные вчера вечером публикации о документе ШАБАКа не основаны на реальных фактах".

"В рамках проверки, проведенной государственным контролером, полиция Израиля передала все имеющиеся у нее материалы и полностью сотрудничает во всем, что от нее требуется", – сказано в официальном заявлении полиции Израиля.

Вечером 20 октября служба новостей "Кан 11" передала, что в 02:58 7 октября 2023 года, за три с половиной часа до нападения ХАМАСа на Израиль, Общая служба безопасности (ШАБАК) сообщила силовым структурам о возможности о возможности наступательных действий со стороны группировки. Документ имеет гриф "Совершенно секретно". Согласно корреспонденту телеканала Сулейман Масуаде, активисты ХАМАСа одновременно задействовали SIM-карты, которые ШАБАК внедрил в их телефоны. Это и послужило индикацией, что группировка планирует нападение. В предупреждении, направленном ШАБАКом военной разведке, полиции и "Мосаду", говорится, что активность зафиксирована в нескольких бригадах группировки. "Мы не знаем, что конкретно означают эти действия, но речь идет об из ряда вон выходящей активности, которая, при наличии дополнительных сигналов, может указывать на атакующие действия", – отмечается в документе. Масуаде отмечает, что система безопасности располагала дополнительными сигналами, такими, как спуск командования группировки в туннели. Он подчеркивает: заявления руководства полиции о том, что оно не получало предупреждений о возможности нападения, не соответствует истине.